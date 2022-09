POL-DADI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn auf der Bismarckstraße

Bensheim (ots) - Am Montag, den 19.09.2022, zwischen 11:20 Uhr und 11:35 Uhr, kam es in der Schwanheimer Str. 23 in 64625 Bensheim, auf dem dortigen Parkplatz des Netto-Marktes zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort durch den Unfallverursacher. Ein ausparkendes Fahrzeug touchierte ein nebenstehendes, geparktes Fahrzeug an der hinteren ...

mehr