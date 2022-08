Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen und drei Verletzen vor dem Lobdeburgtunnel, weitere Unfälle im Rückstau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jena (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr erreichten die Autobahnpolizei mehrere Meldungen über einen Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden. Zwischen den Anschlussstellen Jena-Göschwitz und Jena-Zentrum befuhr eine 48-jährige Deutsche mit ihrem Pkw Peugeot den rechten Fahrstreifen des Baustelleneingangs. Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit bemerkte sie einen vorausfahrenden Pkw Ford einer 32-jährigen polnischen Staatsbürgerin nicht und kollidierte mit diesem. In der Folge schleuderte der Peugeot in den mittleren Fahrstreifen der Baustelle und kollidierte mit einem weiteren Pkw eines 37-jährigen Deutschen.

Durch den Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000,-EUR

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Fahrtrichtung Dresden für ca. zwei Stunden voll- und teilgesperrt. Um einen Stau im angrenzenden Tunnel Jagdberg zu verhindern, wurde dieser ebenfalls zeitweise gesperrt.

Im Rückstau kam es zu zwei weiteren leichten Verkehrsunfällen mit geringen Sachschäden. Hierbei wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell