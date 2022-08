Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: ZEUGENAUFRUF: Diebstahl im Stau!!

A4 Höhe Stadtroda (ots)

Am 17.06.2022 kam es unfallbedingt zu einem Stau auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf und Stadtroda in Fahrtrichtung Dresden. In der Gegenrichtung (Frankfurt am Main) verlor ein Fahrzeugführer aufgrund eines gerissenen Sicherungsmittels zwischen 17:30 und 18:00 Uhr auf Höhe des Staus ein himmelblaues Kanu der Marke "Lettmann", eine Bootstasche mit Aufdruck "Nauticus", zwei Vollcarbonhelme und zwei Neoprenspritzdecken (siehe Bilder). Die verlorenen Gegenstände sollten nachfolgend durch die Autobahnmeisterei geborgen werden, sie waren allerdings verschwunden.

Wenn Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, insbesondere wenn das Einladen der o.g. Dinge beobachtet wurde, wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeidienststelle.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell