API-TH: Polnischer Kleintransporter - da passt ja gar nichts!

A71 Zella-Mehlis (ots)

Am gestrigen Tag ging der Autobahnpolizei ein polnischer Kleintransporter ins Netz, der ausgehend von Lindlar mit Ziel Sangerhausen auf der A71 unterwegs war. Bei der Kontrolle in Zella-Mehlis konnte der Fahrzeugführer nicht die vorgeschriebene EU Lizenz vorweisen. Die Nachweise für Kabotagefahrten nach Art. 8 III EU VO 1072/2009 waren ebenso nicht vorhanden. Als er nach den Tageskontrollblättern und Nachweisen über berücksichtigungsfreie Tage gemäß Fahrpersonalverordnung gefragt wurde, Fehlanzeige! Es schien als hätte der Fahrzeugführer gar nichts. Doch dann fanden die Beamten doch etwas; der Fahrer hatte 25% überladen! Alles in allem eine bunte Mischung von Verstößen der Transportfirma und des Fahrers gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, das Fahrpersonalgesetz und die Straßenverkehrszulassungsordnung. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde am Kleintransporter eine Fahrzeugkralle angebracht. In Summe musste eine Sicherheitsleistung von rund 2.000 EUR hinterlegt werden.

