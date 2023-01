Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nachtragsmeldung: Bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Pressemitteilung v. 12.01.2023) ++

Landkreis Verden (ots)

++ Nachtragsmeldung: Bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Pressemitteilung v. 12.01.2023) ++

Achim. Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Borsteler Haupstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum zusammenstieß (wir berichteten am 12.01.2023). Nun erreichte die Polizei die Nachricht, dass der 61 Jahre alte Mercedes-Fahrer seinen Verletzungen am 14.01.2023 erlegen ist und verstarb.

Pressemitteilung v. 12.01.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5414338

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell