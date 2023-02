POL-NI: Taxifahrer bestohlen

Bückeburg (ots) - (mja) Am 11.02.2023 in der Zeit von 02:00 Uhr bis 10:00 Uhr wird ein, auf einem Hof geparkter, Pkw BMW an der Georgstraße in Bückeburg durch bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können werden gebeten sich bei der Polizei Bückeburg unter der Tel: 05722-2894-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

