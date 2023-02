Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Kundgebungen in Bückeburg

In der Innenstadt von Bückeburg fanden am Sonntag in der Zeit von 14.00 bis ca. 16.45 Uhr zwei zuvor angemeldete Kundgebungen auf dem Marktplatz bzw. vor dem Rathaus statt.

Die direkt auf dem Marktplatz abgehaltene Kundgebung trug das Motto "Gerechtigkeit, Frieden, Polizeiwillkür gegen friedliche Demonstranten". Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf ca. 150 Personen. Nach Redebeiträgen erfolgte vom Versammlungsort ein Aufzug durch das Bückeburger Stadtgebiet mit Abschlussreden auf dem Marktplatz.

Direkt angrenzend und in Sichtweite zu der oben benannten Veranstaltung erfolgte in Höhe des Rathauses eine Versammlung unter dem Thema "Mahnwache gegen rechte Querdenker*innen, Antisemitismus und Verschwörungsmythen". An der Mahnwache nahmen ca. 43 Personen teil.

Beide Kundgebungen sind von der Polizei Bückeburg mit Einsatzkräften begleitet worden. Insgesamt verliefen beide Versammlungen weitestgehend ruhig. Die Beamten mussten drei örtlich begrenzte Platzverweise gegen Veranstaltungsteilnehmer aussprechen.

