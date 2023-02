POL-NI: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an Pkw

Stadthagen (ots) - Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Vornhäger Straße in Stadthagen, Fahrtrichtung Innenstadt, gekommen. In Höhe der Einmündung Am Helweg befährt der 36jährige Hannoveraner die Linksabbiegerspur in Richtung HEM Tankstelle. Er entscheidet sich spontan, mit seinem Audi A4, doch nach rechts abzubiegen. Als er in den Außenspiegel schaute, habe er kein anderes Fahrzeug gesehen und ...

mehr