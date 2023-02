Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 08.02.2023, gegen kurz nach elf am Vormittag ereignete sich an der Kreuzung Friedrichstraße/Marienstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 54-jährige Stolzenauerin mit ihrem weißen Ford die Friedrichstraße von der Leinstraße kommend in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung Marienstraße beabsichtigte sie bei Grünlicht geradeaus zu fahren, als plötzlich von rechts aus Richtung Buermende kommend ein PKW in die Kreuzung einfuhr, den Ford am Heck touchierte und flüchtete. Das Fahrzeug soll dunkelblau gewesen und dürfte an der rechten Front beschädigt sein.

Der Ford wurde am Heck beschädigt, die Insassinnen wurden nicht verletzt.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

