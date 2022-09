Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Braut türmt bei Anprobe mit Kleid

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (6. September, 15:40 Uhr) war eine 26-Jährige gemeinsam mit ihrem zukünftigen Schwager (24) in einem Brautmodengeschäft auf der Kaiser-Wilhelm-Straße. Die beiden hatten sich für ein Brautkleid extra von Belgien aus auf den Weg nach Duisburg gemacht. Soweit erstmal nicht ungewöhnlich, aber was dann geschah war es dafür umso mehr:

Die 26-Jährige war mit dem Kleid, das speziell für sie angefertigt wurde, nicht zufrieden. Daraufhin bot ihr der Geschäftsinhaber (22) ein anderes an. Die Belgierin probierte es an und rannte damit auf die Straße. Ihr Begleiter lief ebenfalls raus und hielt die Ausgangstür des Ladens zu, so dass die Mitarbeiter zunächst nicht folgen konnten. Als sie gewaltsam die Tür auf bekamen, soll der 24-Jährige einen Absperrpfosten genommen und damit auf den Besitzer des Geschäfts eingeschlagen haben. Dieser verletzte sich leicht. Die alarmierten Polizisten nahmen die Braut und ihren zukünftigen Schwager vorläufig fest. Heute werden sie wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

