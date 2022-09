Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf/Buchholz: Zwei Fahrradfahrerinnen bei Unfällen verletzt

Duisburg (ots)

Zwei Fahrradfahrerinnen haben sich am Dienstag (6. September) bei Unfällen verletzt und kamen für medizinische Behandlungen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Gegen 18 Uhr hat eine VW-Fahrerin in Neudorf beim verbotswidrigen Linksabbiegen von der Kardinal-Galen-Straße in die Mainstraße eine entgegenkommende Radfahrerin erfasst. Die 30-Jährige stürzte zu Boden. Wenige Minuten später, gegen 18:34 Uhr, hat eine Renault-Fahrerin (26) in Buchholz auf der Rechtsabbiegerspur der Düsseldorfer Landstraße (Kreuzung Altenbrucher Damm) eine 46-Jährige auf ihrem Fahrrad angefahren, die die Straße auf dem Fahrradschutzstreifen überquerte.

