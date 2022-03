Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Gastronomiebetrieb in Amecke

Sundern (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter über eine Terrassentür in eine Bäckerei mit angeschlossenem Gastronomiebetrieb am Sorpesee ein. Im Gebäude wurden der Thekenbereich und diverse Schubladen geöffnet und durchsucht. In einem Personalraum wurden die Spinde der Mitarbeiter, sowie der dort befindliche Tresor aufgebrochen. Dadurch entstand hoher Sachschaden. Es wurde Bargeld entwendet. (Kli.)

