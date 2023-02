Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Spurwechsel führt zu Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Vornhäger Straße in Stadthagen, Fahrtrichtung Innenstadt, gekommen. In Höhe der Einmündung Am Helweg befährt der 36jährige Hannoveraner die Linksabbiegerspur in Richtung HEM Tankstelle. Er entscheidet sich spontan, mit seinem Audi A4, doch nach rechts abzubiegen. Als er in den Außenspiegel schaute, habe er kein anderes Fahrzeug gesehen und wechselte die Spur nach rechts. Daraufhin kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW.

Augenscheinlich hat sich der andere Beteiligte, ein 71jähriger Stadthäger, mit seinem VW Polo zum Zeitpunkt des Spurwechsels im "toten Winkel" des Audi befunden. Möglicherweise hätte der Verkehrsunfall durch einen Schulterblick vermieden werden können. Der Fahrzeugführer des Polo wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, der Polo ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mi)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell