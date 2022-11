Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in PKW - Täter festgenommen

Speyer (ots)

Am 28.11.2022 um 4:15 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Paul-Egell-Straße zwei männliche Tatverdächtige, die sich gerade an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Ein Fahrzeug hatten sie bereits geöffnet. Die Männer versuchten augenscheinlich ein Fahrzeug zu starten, was jedoch misslang. Sie beschrieb die Tatverdächtigen als "große Typen", einer davon mit einer Kapuzenjacke bekleidet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellten sie zwei Männer in der Weisgerberstraße fest. Ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger standen an einem Fahrzeug, an welchem eine Tür geöffnet war. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung des 16-Jährigen einen Geldbeutel des Fahrzeughalters des geöffneten Fahrzeugs, ein Sack mit Münzgeld, sowie hochwertige Kopfhörer. Der Geldbeutel konnte dem Fahrzeughalter ausgehändigt werden. Das Münzgeld und die Kopfhörer wurden sichergestellt. Die Höhe der Sachschäden an den Fahrzeugen und der Umfang des Diebesgutes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ob es den Tatverdächtigen gelang, noch weitere Fahrzeuge im Umfeld zu öffnen, ist bislang noch nicht bekannt. Mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

