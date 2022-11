Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Am 27.11.2022, gegen 07.30 Uhr, kam es in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 24, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vor Ort konnten ca. 10 Personen durch die eingesetzten Streifen festgestellt werden. Hierbei wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwei Personen verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die Art der Beteiligung der Personen ist derzeit noch unklar, deshalb sucht die Polizei Frankenthal nach Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

