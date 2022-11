Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Lambsheim) - Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am 27.11.2022, gegen 18.50 Uhr, wurde durch Zeugen in der Straße An der Kesser, Höhe Hausnummer 5, wobei eingeparkter weißer Citroen C3 an der Fahrerseite beschädigt wurde. Laut Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen älteren Pkw BMW handeln. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell