Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl aus Firmenfahrzeug

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht vom 25.11.2022 auf den 26.11.2022 verschafften sich gegen 02:50 Uhr bislang unbekannte Täter über die Hecktür eines in der Danziger Straße geparkten Transporters Zutritt zu diesem.

Im Inneren des Firmenfahrzeugs entwendeten diese sämtliche Werkzeuge der Marke Makita.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand gelangten die Täter mittels eines Autos an die Tatörtlichkeit welches sie vor dem Transporter parkten.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell