Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsgefährdend auf dem Rewe-Parkplatz in Wiesloch unterwegs

- Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, dem 28.10.22, gegen 23:30 Uhr kam es, auf dem Parkplatz des in Wiesloch ansässigen Rewe-Marktes im Eichelweg, zu einem Verkehrsdelikt. Hierbei fiel ein 25-jähriger Fahrer eines hochmotorisierten Daimler-Benz auf, welcher mit quietschenden Reifen und einer sehr hohen Geschwindigkeit am Eingangsbereich des Einkaufmarktes vorbeifuhr und teilweise die dortige Kundschaft, durch seine auffallende Fahrweise, gefährdete. Der verkehrsauffällige Fahrzeug-Führer konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte im Stadtbereich Wiesloch festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte auch in Erfahrung gebracht werden, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin muss er sich nun wegen dem Verkehrsdelikt verantworten.

Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall auf dem Parkplatz geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell