POL-MS: Frau stürzt nach Vollbremsung - Radfahrer entfernt sich vom Unfallort

Münster (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (14.9., 15:45 Uhr) einer 82-jährigen Dame am Janningsweg in Kinderhaus die Tasche entrissen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass der Radfahrer der Fußgängerin entgegen kam und ihr eine rote Stofftasche samt Bargeld und Einkäufen vom linken Arm riss. ...

