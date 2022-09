POL-MS: Schwerpunktkontrolle für mehr Sicherheit - 22 Ordnungswidrigkeiten, zwei Strafanzeigen

Münster (ots) - Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen (10.9., 1:45 Uhr) in einer Diskothek am Alten Fischmarkt mit einem Messer zugestochen und zwei Männer verletzt. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der unbekannte Täter in der Diskothek stark angetrunken wahllos Besucher auf der Tanzfläche ...

