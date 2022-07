Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Flächenbrand im Wald - Essensreste wurden vor Ort gefunden

Brüggen (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 16.30 Uhr in Brüggen auf der St.-Barbara Straße in Brüggen zu einem Flächenbrand in einem Waldstück. Die Feuerwehr hatte den Brand bei Eintreffen der Polizei bereits vollständig löschen können. Bei den Ermittlungen am entsprechenden Waldstück konnten die Einsatzkräfte Essensreste finden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, insbesondere bei der derzeitigen Trockenheit, vor den Gefahren im Umgang mit Feuer im Freien. /AM (617)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell