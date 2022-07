Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 83-Jährige wird von Hund angegriffen - Besitzer gibt falsche Personalien an

Kempen (ots)

Am vergangenen Samstag, 09.07.2022 gegen 19.30 Uhr, wurde eine 83-Jährige von einem Hund im Bürgerwald in Kempen angegriffen. Gemeinsam mit ihrem Mann ging die Kempenerin an der Parkbank mit der Widmung "Axel Treumann" vorbei, auf welcher zwei Männer mit zwei Hunden saßen. Einer der Hunde riss sich los und griff die 83-Jährige an, woraufhin sie dann stürzte. Der Hundebesitzer gab seine Personalien an. Im weiteren Verlauf stellte sich dann aber heraus, dass der Unbekannte falsche Personalien angegeben hatte. Die Polizei ermittelt nun. Falls Sie zum genannten Zeitpunkt im Bürgerwald waren und Angaben zum Unfallhergang machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (615)

