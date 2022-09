Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrer entreißt 82-jähriger Dame die Tasche - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (14.9., 15:45 Uhr) einer 82-jährigen Dame am Janningsweg in Kinderhaus die Tasche entrissen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass der Radfahrer der Fußgängerin entgegen kam und ihr eine rote Stofftasche samt Bargeld und Einkäufen vom linken Arm riss. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Idenbrockplatz. Eine aufmerksame Nachbarin half der 82-Jährigen und wählte sofort die "110".

Der flüchtige Unbekannte wird als 30 bis 40 Jahre alt und ungepflegt beschrieben. Laut den Zeugen habe er einen hellen Hauttyp und lange blonde Haare, sei schwarz bekleidet und auf einem Herrenrad unterwegs gewesen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0.

