Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Altena (ots)

Einer 71-jährigen Altenaerin wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft an der Werdohler Straße die Geldbörse gestohlen. Sie hatte ihre Tasche mit Geldbörse kurz unbeaufsichtigt an den Einkaufswagen gehangen. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf. Leider tummeln sich weiter Taschendiebe insbesondere in Discountern. Kunden sollten Wertsachen deshalb möglichst dicht am Körper tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter 02352-9199-0 entgegen. (wib)

