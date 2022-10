Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: 64-jähriger aus Sinsheim vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Sinsheim (ots)

Seit Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, wird der 64-jährige Joachim Reichhardt aus Sinsheim vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt in der GRN-Klinik in Sinsheim gesehen, wo er sich aufgrund einer medizinischen Behandlung aufhielt. Er befindet sich aufgrund einer Vorerkrankung vermutlich in einem hilflosen Zustand.

Hr. Reichhardt ist 180cm groß, stämmig, hat eine Glatze und war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer grauweiß gestreiften Weste. Auffällig ist, das sein rechtes Auge blau unterlaufen ist.

Ein Bild des Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sinsheim-vermisstenfahndung/

Hinweisgeber die Erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621-174-5555 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

