Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am 27.11.2022 gegen 15:00 Uhr wurden Beamten der Weihnachtsmarktstreife von einer Geschädigten angesprochen, die kurz zuvor einem Taschendiebstahl zum Opfer fiel. Die Frau hatte sich in einem Schuhgeschäft aufgehalten und hatte dort einen "leichten Schubser" von hinten bekommen. Sie habe noch eine Frau mit dunklen Haaren und Zopf gesehen, sich aber nichts dabei gedacht. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Rucksack leicht geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. Im Geldbeutel befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, der Personalausweis und diverse Bankkarten. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die Innenstädte sehr gut besucht. Das bedeutet auch: Viele Menschen in den Läden, volle Fußgängerzonen, Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt - und damit ein leichtes Spiel für Taschendiebe! Die wichtigsten Tipps lauten:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie bei einem Menschen Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte "Schlauer gegen Klauer" mit Piktogrammen und einem Notfallpass zum Heraustrennen mit allen wichtigen Telefon- und Sperrnummern von Debit- und Kreditkarten. Dazu gehört auch eine Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, damit diese nach einem Diebstahl richtig reagieren können. Die Klappkarte ist kostenlos bei jeder (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle erhältlich oder kann unter www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/23.html heruntergeladen werden.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/taschendiebstahl.html. Hier stehen auch die nonverbalen Spots sowie der einminütige Trailer zum Film "Vorsicht Taschendiebe!" zum Herunterladen bereit.

