POL-VIE: Kreis Viersen: Vier Einbrüche - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kreis Viersen (ots)

Die Einbrüche ereigneten sich in den Kommunen Tönisvorst-Vorst, Nettetal-Breyell und Schwalmtal-Amern. In Vorst brachen am gestrigen Donnerstag Unbekannte in ein Haus auf dem Alter Weg' ein. Die Täter brachen die Terrassentür auf und stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck. Zeugen berichteten von drei verdächtigen Personen, die sich gegen 19.45 Uhr in der Nähe des Hauses aufhielten. Es waren wohl zwei Männer und ein Frau, allesamt dunkel gekleidet. Mit Rucksäcken beladen stiegen sie einen schwarzen Pkw mit MO-Kennzeichen und fuhren in Richtung Süchteln weg. In Breyell brachen Unbekannte zwischen 12.30 und 20.40 Uhr in ein Haus auf der Straße 'Fongern' ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten einen Schrank-Tresor, in dem sich Bargeld und Schmuck befanden. Auf der Straße 'Onnert' in Breyell kam es gestern zwischen 07.30 und 18.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus. Auch hier verschaffen sich der oder die Täter Zutritt über die Terrassentür und stahlen unter andrem Schmuck. Ebenfalls durch die Terrassentür kam ein unbekannter Einbrecher bei einem Haus auf dem Palzeskamp in Amern. Der Täter hebelte die Tür auf, durchsuchte das Haus. Noch steht nicht fest, was der Einbrecher erbeutete. Hinweise in allen Fällen, insbesondere zu dem verdächtigen schwarzen Pkw in Vorst, erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1141)

