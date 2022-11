POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Autofahrer muss nach Unfall zur Blutprobe

Grefrath (ots) - Grefrath Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder - Kripo sucht Zeugen In der Nacht auf Montag stahlen Unbekannte aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses auf der Schwartzstraße in Grefrath mehrere Fahrräder. Die Tatzeit liegt zwischen 20.00 Uhr am Sonntag und 08.00 Uhr am Montag. Das Kriminalkommissariat in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf ...

