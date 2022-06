Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Leichtkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.6.2022. 18.55 Uhr ereignete sich ein Unfall auf dem Lippweg in Beckum. Ein 24-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Ortsausgang unterwegs. Als der Beckumer sein Auto wendete, kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden Leichtkraftradfahrer. Der 17-jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich dadurch schwer. Rettungskräfte brachten den Herzfelder zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

