Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung in Barth (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots)

Am 20.02.22, gegen 01:20 Uhr, kam es in der Bleicherstraße in Barth zu einem Brand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte der 58-jährige deutsche Eigentümer des betreffenden Grundstücks im Laufe des Abends Arbeiten in einer auf dem Hof befindlichen Werkstatt durch. Um etwas zu sehen, zündete er Kerzen an. Vermutlich vergaß er nach Beendigung der Arbeiten, diese ordnungsgemäß auszumachen. Durch die abbrennenden Kerzen entzündeten sich diverse Materialien in der Werkstatt. Das Feuer griff anschließend auf die gesamte Werkstatt und auf dem Hof gelagerte Gegenstände über. Gegen 01:20 Uhr bemerkte der 58-Jährige das Feuer und informierte die Feuerwehr. Die 41 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Barth, Pruchten und Zingst hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die 65-jährige Bewohnerin des unmittelbar an den Brandort grenzenden Wohnhauses wurde durch die Kameraden der Feuerwehr vorsorglich aus ihrem Haus evakuiert, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Flammen auf dieses übergreifen. Die 65-Jährige blieb unverletzt. Zur Brandbekämpfung wurde seitens der Feuerwehr ein Schaumteppich über den Brandort gelegt. Aus diesem Grund kann derzeit nicht gesagt werden, ob es Brandschäden am Wohnhaus der 65-Jährigen gibt. Das Haus ist auf jeden Fall weiterhin bewohnbar und die Eigentümerin kann in dieses zurückkehren. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der 58-Jährige wurde mittels RTW vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus Ribnitz-Damgarten verbracht. Während der Löscharbeiten verletzte sich eine 27-jährige Kameradin der Feuerwehr leicht am Fuß. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Stralsund verbracht. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führt vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache. Diese dauern gegenwärtig an. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

