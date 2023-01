LPI-G: Verfassungswidrige Symbole gesprüht

Greiz (ots) - Langenwetzendorf: Am Mittwoch, den 25.01.2023, gegen 13:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in eine Firma im Gewerbegebiet "Am Daßlitzer Kreuz" wegen eines Brandes gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Filteranlage Feuer gefangen hatte. Durch den Einsatz mehrerer Feuerwehren konnte es gelöscht werden. Zum Glück kam es zu keinem Personenschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr