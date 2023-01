LPI-G: Filteranlage brannte

Altenburg (ots) - Altenburg: Bislang unbekannte Täter schlugen am Dienstag, den 17.01.2023, eine Scheibe der Eingangstür zu einem Wohnhaus am Nikolaikirchhof ein. Geschehen ist das gegen 16:00 Uhr. Wer kann sachdienliche Hinweise hierzu geben? Zeugen hierzu werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer: 03447/471-0 oder auch per E-Mail an ...

mehr