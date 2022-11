Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in Dortmund-Aplerbeck - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Freitagabend (4. November) kam es im Bereich der Schleefstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Nach ersten Angaben gerieten zwei Dortmunder in der Buslinie 431 (Richtung Sölde) mit vier Männern in einen Streit. Als die beiden Geschädigten an der Haltestelle "Aplerbecker Gewerbegebiet" gegen 21.14 Uhr den Bus verließen, folgte ihnen die vierköpfige Gruppe. Dort fing die Gruppe an die beiden zu beleidigen. Plötzlich griffen die Männer den 18-jährigen und 19-jährigen Dortmunder an und schlugen ihnen mit Fäusten ins Gesicht. Beide gingen zu Boden. Auch am Boden ließen die Vier nicht von den Dortmundern ab und traten weiter auf sie ein. Kurz darauf flüchteten die Täter in unbekannte Richtungen.

Noch vor Ort verlor der 18-Jährige immer wieder das Bewusstsein. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten und brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: - circa 16-19 Jahre alt und alle dunkel gekleidet. Nach Zeugenangaben soll eine der Person dunkelhäutig gewesen sein und eine silberne Kette getragen haben.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

