LPI-G: Seniorenpaar bestohlen

Gera (ots) - Gera. Eine automatische Straßenbahnschranke wurde am 25.01.2023 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr Opfer von Vandalismus. Unbekannte verbogen die Schranke in der Wiesestraße und flüchteten anschließend. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Gera (0365/ 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

mehr