FW-EN: Tragehilfe mit Unterstützung der Drehleiter

Datum: 07.11.2022/ Uhrzeit: 17:09 Uhr/ Dauer: ca. 80 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz als Unterstützung für den Rettungsdienst alarmiert. Ein Patient musste mit der Drehleiter transportiert werden. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute sicherten den Kreuzungsbereich in Zurstraße ab. Mit Hilfe der Drehleiter konnte der Patient schonend aus dem Dachgeschoss transportiert und dann dem Rettungsdienst übergeben werden. Da zwei Fahrtrichtungen in der Kreuzung für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden mussten kam es zu einigen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Ein Dank geht an dieser Stelle an die verständnisvollen Bürger, die geduldig warteten und dankbar für empfohlene Ausweichstrecken waren. Leider traf das wie in letzter Zeit häufig nicht auf alle Anwesenden zu. Aber der Großteil zeigte Verständnis. Der Einsatz für die freiwilligen Helfer endete nach ca. 1 Stunde und 20 Minuten mit Eintreffen am Gerätehaus.

