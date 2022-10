Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Prioreier Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 30.10.2022/ Uhrzeit: 16:27 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Sonntagnachmittag gemeldet. Auf der Prioreier Straße war ein Motorradfahrer verunfallt. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen zur Einsatzstelle angefordert, der den Patienten nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Spezialklinik flog. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld sperrten die Prioreier Straße in beide Fahrtrichtungen, sicherten den Landeplatz für den Rettungshubschrauber und betreuten Personen, die Zeuge des Unfalls waren. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei konnte der Einsatz nach etwa 60 Minuten beendet werden.

