POL-F: 220505 - 0487 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (ne)Ein 33-jähriger Mann ist gestern Abend auf ein Hochhaus einer Bank in der Mainzer Landstraße geklettert. Die Polizei nahm den Mann vorübergehend fest. Der in Polen wohnende Mann war gegen 19 Uhr an der Außenfassade des 143 Meter hohen Gebäudes hochgeklettert. Als er noch auf einer Höhe von rund fünf Metern war, sprach ihn ein Zeuge an, um ...

mehr