Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus.

Hattingen (ots)

Am 04.11.2022, in der Zeit von 14:40 Uhr bis 20:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses, in der Straße Jägerweg, in Hattingen, auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Im Büro des Erdgeschoßes sowie im Schlafzimmer, auf der darüberliegenden Etage, wurden diverse Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor.

