Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Wohnung

Gevelsberg (ots)

Am 04.11.2022, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:25 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terassentür einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Habichtstraße, in Gevelsberg, auf und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Im Verlaufe des Einbruches bemerkten die Täter, dass sich der schlafende Sohn der Familie in der Wohnung befindet und brechen den Einbruch ab. Die Täter entwendeten eine Überwachungskamera und flüchteten in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor.

