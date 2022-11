POL-EN: Hattingen- Bei Auffahrunfall mit Alkohol aufgefallen

Schwelm (ots) - Am Donnerstag nutzten Unbekannte die kurze Abwesenheit einer Hausbewohnerin im Esperantoweg und brachen in das Einfamilienhaus ein. Die Täter öffneten zwischen 13 und 14:00 Uhr, gewaltsam eine rückwärtige Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten unter anderem das Schlafzimmer, wo sie Schmuck als Beute erlangten. Ein Nachbar gab im Laufe der Tatortaufnahme an, dass er im ...

