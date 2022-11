Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Schmuck bei Einbruch gestohlen

Schwelm (ots)

Am Donnerstag nutzten Unbekannte die kurze Abwesenheit einer Hausbewohnerin im Esperantoweg und brachen in das Einfamilienhaus ein. Die Täter öffneten zwischen 13 und 14:00 Uhr, gewaltsam eine rückwärtige Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten unter anderem das Schlafzimmer, wo sie Schmuck als Beute erlangten. Ein Nachbar gab im Laufe der Tatortaufnahme an, dass er im Tatzeitraum drei Kinder im Alter von 10- 12 Jahren in direkter Nähe des Hauses gesehen habe. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist bisher nicht bekannt. Zwei Kinder sollen schwarze kurze Haare gehabt haben, eins bekleidet mit einer blauen Jack und schwarzen Streifen, ein weiteres soll einen schwarzen Pullover getragen haben. Die Kinder konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

