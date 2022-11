POL-EN: Ennepetal- Fußgänger nach Ausparken schwer verletzt

Hattingen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch machten sich Unbekannte an einem im Lärchenweg geparkten Toyota zu schaffen. Sie entwenden den Katalysator, in dem sie diesen und entkamen unerkannt. Dem Halter fiel der Diebstahl auf, als der den Motor startete und dieser ungewöhnlich laut war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

