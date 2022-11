POL-EN: Schwelm- Einbruch in Einfamilienhaus

Schwelm (ots) - Ein 78-jähriger Schwelmer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagabend schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Mofa auf der Viktoriastraße in Richtung Kaiserstraße. In Höhe der Schützenstraße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden 48-jährigen Pkws Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Schwelmer schwer verletzte. Er wurde ...

mehr