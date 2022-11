Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung zu einer vermissten 14-Jährigen

Ennepetal (ots)

Die seit dem 13.10.2022 abgängige und am 15.10.2022 bei der Polizei als vermisst gemeldete 14-jährige Ennepetalerin konnte am Samstag (29.10.2022) in Hagen wohlbehalten angetroffen werden. Neben zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung und mehreren Hinweisen aus dem Umfeld des Mädchens, führten intensive polizeiliche Ermittlungen auf ihre Spur. Sie gab an, sich die ganze Zeit über in Hagen aufgehalten zu haben. Die Ennepetalerin wurde in die Obhut einer Jugendeinrichtung in Hagen übergeben. Von dort aus war sie seit dem Morgen des 30.10.2022 erneut abgängig. Die Polizei nahm die Ermittlungen wieder auf und konnte das Mädchen am 02.11.2022 ebenfalls in Hagen auffinden und sie an die zuständige Stelle übergeben.

