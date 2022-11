Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Täter auf frischer Tat festgenommen

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beobachtete ein Anwohner in der Gewerbestraße, gegen 23 Uhr, verdächtige Personen an einem dortigen Firmengebäude. Der Anwohner konnte beobachten, wie diese versuchten ein geschlossenes Zugangstor zu überklettern. Er rief die Polizei. Noch vor Betreten des Grundstückes konnten vier Jugendliche gestellt und festgenommen werden. Ein Tatverdächtiger konnte von der Örtlichkeit fliehen. Auch eine Absuche mit einem Diensthund und Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Die vorläufig festgenommenen männlichen Jugendlichen (14, 14, 16,19) wurden zur Polizeiwache in Hattingen gebracht und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

