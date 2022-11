Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Geldbörse aus geparktem Skoda gestohlen

Hattingen (ots)

Für nur 15 Minuten verließ die Fahrerin eines Skodas am Donnerstag ihr Fahrzeug an einem Parkplatz an der Schulenbergstraße. Als sie wieder kam, stellte sie gegen 16:30 Uhr fest, dass die Seitenscheibe ihres Pkw eingeschlagen wurde und der darin befindliche Stoffbeutel entwendet wurde. Darin befand sich die Geldbörse mit Bargeld, Krankenkassenkarten, Personaldokumenten und EC-Karten. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell