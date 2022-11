Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter (Ruhr) - Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Wetter (Ruhr) (ots)

Zwischen dem 27.10.2022 und dem 04.11.2022 verschafften sich unbekannte Täter durch Hebeln an der Kellereingangstür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße An der Zollschranke, in Wetter - Volmarstein. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Nach Tatausführung flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Tatbeute ist bislang nicht bekannt.

