POL-GT: Handtaschenraub am Mittwochmorgen - 80-Jährige zu Boden geschubst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen (07.12., 06.45 Uhr) die Handtasche einer eine 80-jährigen Dame geraubt. Die Gütersloherin spazierte an der Rhedaer Straße in Höhe einer Kindertagesstätte. Der Räuber kam aus Richtung des Kita-Geländes, als er die Dame schubste und sie in der Folge samt Rollator zu Boden fiel. Diesen Moment nutzte der Mann, um ihr die Handtasche wegzureißen. Samt Diebesgut rannte er in Richtung Gütersloh Innenstadt davon. Die 80-Jährige erlitt eigenen Angaben nach keine Verletzungen.

Zeugen wurden auf die Tat aufmerksam. Sie konnten den Täter wegrennen sehen. Er war ca. 30 Jahre alt, groß und kräftig. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel bekleidet. Geraubt hat er eine weiße Damenhandtasche.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Wer hat den Mann mit der weißen Damenhandtasche beobachtet? Wer hat den Mann vor der Tat rund um das Kita-Gelände gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

