Polizei Gütersloh

POL-GT: Weihnachtsmarktstand aufgebrochen - Alkoholika gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Gütersloher Innenstadt wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag (04.12. - 05.12.) aufgebrochen. Auf bislang ungeklärter Art gelangten die unbekannten Einbrecher in den Stand auf dem Berliner Platz und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge diverse Alkoholika.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell