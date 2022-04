Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Hundehalter

Lippstadt (ots)

Am Montagabend (25. April 2022) wurde gegen 19.40 Uhr ein 70-jähriger Fußgänger aus Lippstadt von einem streunenden Hund gebissen. Als sich der Mann auf der Graf-Adolf-Straße in Höhe des Bahnübergangs befand, sprang ihn ein kniehoher, brauner Hund mit kurzem, borstigem Fell an und biss ihn in den Arm. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich anschließend um den leicht verletzten Mann. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder Besitzer des Hundes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

